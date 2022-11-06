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Украинские бойцы показали, как оккупанты собирают своих «200-х» после провальной атаки

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  • 6.11.2022, 14:44
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Украинские бойцы показали, как оккупанты собирают своих «200-х» после провальной атаки

Непродуманный штурм привел к огромным потерям в войсках РФ.

Российские оккупанты ежедневно пытаются атаковать позиции украинских воинов. Такие попытки завершаются для них большими потерями.

После «успешных» наступлений россияне вынуждены собирать трупы своих «200-х». Это на видео зафиксировали бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

«Отношение командиров к людям, использование человеческого ресурса как «пушечного мяса», без преувеличений. Доказательства их ничтожности и необученности. Сидят такие, думают, «третья рота! В 5 утра выдвигаетесь на штурм». Выдвинулись… Это одно из их наступлений, всего одно. Такие происходят каждый день. Российский солдат! Раздуплись! Потому что иначе раздуплим тебя МЫ!» – отметили воины коломыйской «десятки».

На видео – около трех десятков тел оккупантов, часть сильно обгорела, прямо на обочине дороги. Россияне выложили тела своих погибших аккуратными рядами, очевидно, для более удобного подсчета и последующей загрузки в транспортное средство для вывоза в морги или крематории.

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