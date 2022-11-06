У Крымского моста серьезные проблемы: повреждения оказались намного сильнее 11 6.11.2022, 15:27

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Оккупанты полностью закрыли движение по мосту.

Вчера главе Кремля Путину доложили о повреждениях Крымского моста и примерных сроках его ремонта. Выяснилось, что повреждения моста гораздо более серьезны, чем заявляла ранее Москва. Благодаря опубликованным фотографиям и фрагментам информации удалось выяснить, что россиянам нужно менять не только разрушенные полосы, но и соседние, а также часть моста под железнодорожным полотном.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter пишет OSINT аналитик Misfit со ссылкой на журналиста Романа Шрайка, отмечая серьезные сложности РФ в ремонте моста.

На данный момент разобрано 4 разрушенных пролета, которые Москва попытается восстановить к 20 декабря. При восстановлении разрушенной части демонтируются соседние 4 пролета, взрыв деформировал и их. Эти пролеты планируют восстановить только к 30 марта.

Железнодорожная ветка в результате взрыва и пожара превратилась в одноколейную: по второй из них нельзя ездить. Два пролета придется демонтировать. Их планируется восстановить только через год - к 15 сентября 2023 года.

Все это серьезно нарушает снабжение российской группировки в Запорожской области и на восточном берегу Херсонщины.

Оккупанты заявили о закрытии движения по Крымскому мосту

Крымские оккупанты заявили о закрытии Керченской переправы 8 ноября. Причиной якобы станет «проведение технических работ».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого «главы» Крыма Сергея Аксенова.

«8 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено в связи с проведением технологических работ», - написал он.

При этом местных просят «не планировать поездки» из Крыма, а грузовым автомобилям рекомендуют «выбирать маршрут через новые территории РФ (оккупированные территории Украины, - ред.)».

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