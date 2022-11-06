ВСУ уничтожили склад боеприпасов РФ в Скадовском районе 1 6.11.2022, 15:56

1,006

Украинские военные выполнили 90 огневых задач по позициям оккупантов.

Украинские военные в воскресенье, 6 ноября, уничтожили склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.

«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения разведываются», - говорится в сообщении.

Российские войска продолжают вести оборону и пытаются удерживать занятые рубежи.

ВСУ продолжают удерживать оборону на бахмутском и авдеевском направлениях и наносят контрудары по позициям врага в Херсонской и Запорожской областях. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали четыре российских дрона и нанесли поражение вражеской ПВО.

В населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения живой силы оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».