ВСУ уничтожили склад боеприпасов РФ в Скадовском районе

ВСУ уничтожили склад боеприпасов РФ в Скадовском районе1
- 6.11.2022, 15:56
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Украинские военные выполнили 90 огневых задач по позициям оккупантов.
Украинские военные в воскресенье, 6 ноября, уничтожили склад боеприпасов оккупантов во временно оккупированном Скадовском районе Херсонской области, сообщает Оперативное командование «Юг» в Facebook.
«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 90 огневых задач по позициям, логистическим объектам, местам дислокации и технике противника. В Скадовском районе Херсонской области уничтожен склад с боеприпасами. Другие потери и повреждения разведываются», - говорится в сообщении.
Российские войска продолжают вести оборону и пытаются удерживать занятые рубежи.
ВСУ продолжают удерживать оборону на бахмутском и авдеевском направлениях и наносят контрудары по позициям врага в Херсонской и Запорожской областях. За минувшие сутки украинские воины ликвидировали четыре российских дрона и нанесли поражение вражеской ПВО.
В населенном пункте Чулановка Херсонской области нанесен удар по району сосредоточения живой силы оккупантов.