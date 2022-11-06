Российские морпехи заявили о потере 300 человек за несколько дней под Угледаром

Российские морпехи заявили о потере 300 человек за несколько дней под Угледаром2
- 6.11.2022, 21:44
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Оккупанты жалуются на командование.
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщает в cвоем Telegram-канале о тяжелом положении, в которое попала под Павловкой на Угледарском направлении 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. По его словам, бойцы передали Олегу Кожемяко, губернатору Приморского края, где дислоцируется бригада, письмо с жалобами на командование и с просьбой прислать на место комиссию, чтобы остановить плохо спланированное и неподготовленное наступление на позиции ВСУ, пишет The Insider.
В Telegram-канале GREY ZONE, связанном с ЧВК Вагнера, публикуется полный текст письма. Среди прочего, в нем говорится, что за четыря дня наступления 155-я бригада потеряла 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, а также лишилась 50% техники. В тексте морпехи обвиняют генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командующего Восточным военным округом и группировкой войск «Восток» в Украине, в провальном планировании операции и попытке скрыть реальные цифры потерь, и требуют прислать независимую от Минобороны комиссию.
Тот же самый текст, правда, с указанием только первой буквы фамилий упомянутых авторами обращения высших офицеров, обнародовала журналистка Первого канала Анастасия Кашеварова.
Российские войска с начала ноября ведут наступление на Угледар через н.п. Павловка и Новомихайловка с целью охватить город с двух сторон и вынудить украинские силы отойти на новые рубежи обороны.
Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщает, что наступающие оказались в «огневом мешке» ВСУ, а сама операция была «преждевременной».
Украинский журналист Денис Казанский публикует кадры с беспилотника, на которых якобы запечатлены погибшие в атаках на Павловку российские военнослужащие.
Рустам Мурадов стал вторым российским военачальником, столкнувшимся с публичной критикой за время войны в Украине. Ранее после обвинений в некомпетентности со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и ряда публикаций в СМИ должности лишился командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Александр Лапин.