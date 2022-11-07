Патриарх Кирилл заявил об угрозе существованию РФ 7.11.2022, 1:57

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По его словам, российский народ сталкивается опасностями.

Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российский народ сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию страны, а молитва о властях и о Вооруженных силах РФ не должна быть «механической».

Прямая речь: «Мы не должны пропускать мимо ушей эти прошения, особенно когда народ лицом к лицу сталкивается с опасностями – такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны», - цитируют Кирилла российские СМИ.

Патриарх также убеждает людей, что могущественные силы, пребывающие «вне Руси», якобы хотят «возбудить людей к междоусобной брани».

«За этим стоит только одно – стремление ослабить Святую Русь», – сказал предстоятель РПЦ, пояснив, что имеет в виду и Россию, и Украину, и Беларусь.

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