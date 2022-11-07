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Генштаб ВСУ о ситуации в Херсоне: Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду

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  • 7.11.2022, 8:26
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Генштаб ВСУ о ситуации в Херсоне: Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду

Готовятся провокации.

В захваченном Херсоне российские оккупационные войска переодеваются в гражданскую одежду, занимают дома мирных жителей и готовятся к уличным боям.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.

Одновременно российские пропагандистские журналисты планируют в городе съемки видеоматериалов на тему «уничтожения мирного населения Силами обороны Украины».

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