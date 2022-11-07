Российских пропагандистов, которые остаются в Херсоне, атакуют украинские партизаны 1 7.11.2022, 9:03

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Пособникам оккупантов прокалывают колеса автомобилей.

Коллаборантка Валерия Петрусевич заявила, что на машины военкоров, оставшихся в оккупированном украинском Херсоне, напали неизвестные и проткнули колеса.

«Отвлеклись совсем ненадолго, но недоброжелатели успели проткнуть нам колеса на всех автомобилях. В обесточенном Херсоне при нынешних обстоятельствах происшествие серьезное и опасное вариантами развития событий. Решали вопрос максимально быстро и прикрывая друг друга. К счастью, пока без последствий», — поделилась Петрусевич.

«Мне сегодня в качестве благодарности местные жители порезали колеса на машине. Спасибо, что не сожгли», - отметил рашистский военкор Сапоньков.

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