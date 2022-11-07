ВСУ озвучили потери россиян на юге

ВСУ озвучили потери россиян на юге1
- 7.11.2022, 9:37
- 6,086
Украинская авиация нанесла результативные удары.
Вооруженные силы Украины на юге уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета, сообщает на своей странице в социальной сети «Фейсбук» оперативное командование «Юг».
«Поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах. Ориентировочные потери противника в течение боевого дня - 14 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения доразведываются», - говорится в сообщении.
Между тем, корабельный состав страны-агрессора в Черном море изменений не претерпел и состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.