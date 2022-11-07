РФ ударила артиллерией по поезду с телами своих 200-х 11 7.11.2022, 10:10

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иллюстрационное фото: Associated Press

Для командования оккупантов это выгодный шаг.

Командование РФ вносит пленных оккупантов в списки без вести пропавших, а не погибших, чтобы не выплачивать семьям компенсации. Впрочем для них выгоднее, если бы пленный погиб, а 200-ый - пропал без вести.

Как рассказал в интервью проекту «Орестократия» украинский журналист Владимир Золкин, который регулярно общается с пленными оккупантами, родные захватчиков иногда совсем ничего не делают для их возвращения домой.

«Для них, в принципе, лучше, чтобы пленник погиб, чтобы он не попадал в плен... Тех, кто попадает в плен, они вносят в списки без вести пропавших, не погибших. Так также проще, потому что не понятно, что с человеком, не нужно компенсации выплачивать», - сказал Золкин.

Кроме того, оккупанты отказываются забирать тела своих военнослужащих. Речь идет о сотнях трупов, которые хранят в Украине. Россияне шевелятся только под натиском родных 200-х оккупантов.

«Трупы в рефрижераторах уже лежат, а они их забрать не хотят. Я очень много эту тему продвигал, чтобы мне дали возможность поснимать те трупы. И вот мы пришли, вскрыли несколько мешков, показали лица этих русских. Тогда их родственники пошли к омбудсмену российскому и потребовали возвращения. С этого времени начался обмен тел хотя бы. Хотя есть случай, когда оккупанты умудрились попасть артиллерией в поезд, который ехал с их телами... Это экономия. Триста трупов, семье каждого надо выплачивать компенсацию», - сказал журналист.

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