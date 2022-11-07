РФ больше не имеет превосходства в воздухе в войне против Украины 2 7.11.2022, 10:53

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Минобороны Британии озвучило причины.

Еще 3 ноября Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ за 8 месяц войны в Украине потеряла почти в два раза больше самолетов, чем за 10 лет войны в Афганистане.

Сегодня, 7 ноября, в пресс-службе Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки озвучили информацию по потерям РФ среди самолетов за 8 месяцев войны в Украине.

Источник заявил, что они не могут подтвердить цифры, названные Залужным. Однако факт остается фактом: российская армия не имеет превосходства воздухе, как того планировали и хотели в Кремле.

Британцы главной причиной такого плачевного состояния российской авиации называют нехватки опытных пилотов, плохую подготовку, потерю на первых этапах войны опытных летчиков. Также оккупанты боятся отправлять свою авиацию в ту зону, где очень много военной техники ВСУ и где могут находиться системы ПВО.

Источник сообщает, что в ближайшее время ситуация в воздухе не изменится. Россия потеряла слишком много самолетов, а создать новые – дело не такое и простое, тем более что у РФ нет и времени, чтобы качественно подготовить новых пилотов для своих самолетов.

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