Штурмовой батальон ВСУ эффектно уничтожил танк и БМП оккупантов
- 7.11.2022, 10:57
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Сражение произошло в Донецкой области.
Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады Вооруженных сил Украины уничтожили танк «Т-80БВ» и боевую машину пехоты «БМП-2» российских оккупантов под Соледаром (севернее Бахмута) Донецкой области.
Об этом сообщил народный депутат, волонтер и блоггер Юрий Мысягин.
Обнародованное им лаконичное видео смонтировано из кадров, снятых беспилотными летательными аппаратами, операторы которых, вероятно, обнаружили цели, скорректировали огонь по ним и зафиксировали результат.
108-й гірсько - штурмовий батальйон 10-ї гірсько - штурмової бригади ЗСУ знищив танк Т-80БВ та БМП-2 російських збройних сил під Соледаром.https://t.co/gzEzOMgRH8 pic.twitter.com/UAfcB9hnxN— Юрiй Мисягiн (@2uwmp) November 6, 2022