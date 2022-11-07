Командование РФ решило бросить окруженных под Павловкой морпехов 7 7.11.2022, 11:58

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Российский губернатор назвал их обращение «вбросом от ВСУ».

Российские морпехи 155-й бригады пожаловались на свое командование, из-за которого они понесли огромные потери в боях на Углегорском направлении в Донецкой области.

Напомним, войска оккупантов попали в «огневой мешок» под Павловкой

Губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко заявил, что жалобы обратившихся к нему морпехов РФ могут быть «вбросом со стороны противника», сообщает «Настоящее время».

Он заявил, что эту информацию необходимо проверить, так все это похоже на фейк, якобы распространенный украинскими спецслужбами.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника - украинских спецслужб», — сказал он.

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