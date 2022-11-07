Инженер соединил два старых компьютера, чтобы создать новый музыкальный инструмент 7.11.2022, 13:25

Инструмент получил название Commodordion.

Инженер использовал два компьютера Commodore 64 для создания функционального аккордеона под названием Commodordion, пишет «Хайтек».

Проект начался с создания сильфонов, при этом для каждого сгиба требовалось три дискеты, разрезанные по двум разным шаблонам и скрепленные лентой. Поскольку складок всего 16, многие 5,25-дюймовые дисководы для гибких дисков пришлось перепрофилировать. Также нужно было приобрести специальный блок питания, чтобы две машины C64 могли включать и загружать пользовательское музыкальное программное обеспечение, написанное на плате эмулятора Commodore Datasette, в каждую машину. Аудиосигналы объединяются с помощью специальной платы микшера, которая также измеряет входной сигнал от мехов для управления уровнем громкости выходного звука. Весь звук, который вы слышите на видео ниже, выводится через разъем, поскольку Commodordion не имеет динамиков.

«У Commodordion есть один огромный недостаток: он сильно нагружает левое запястье, руку и плечо. Большинство клавиш на левой стороне труднодоступны, поэтому запястье оказывается в полностью согнутом положении, и в то же время рука должна нести большой вес при работе с мехами. Как музыкант я серьезно отношусь к эргономике (как и вы!), поэтому, к сожалению, я не буду часто играть на этом инструменте», — сказал Линус Окессон, шведский изобретатель и создатель коммордиона.

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