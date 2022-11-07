В Запорожской области оккупанты устроили артиллерийское сражение между собой 7.11.2022, 13:33

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иллюстрационное фото

Битва длилась три часа.

Российские оккупанты страдают от недостатка опытных офицеров на местах. Второй проблемой армии захватчиков является неадекватное понимание ситуации генералами, принимающими все серьезные решения на фронтах.

Ярким примером бессмысленности действий россиян является инцидент, произошедший в конце октября на линии столкновения в Запорожской области, сообщают источники «24-го канала» среди военных.

Две группы российских корректировщиков из соседних подразделений выдвинулись на передовую для наведения артиллерии по позициям ВСУ. Между ними не было никакой связи, но наводчики имели карту с отмеченными на ней позициями оккупационных группировок.

Поскольку ни одного трезвого человека в этих группах, вероятно, не было, россияне направили огонь по позициям своих соседей. Завязалось серьезное артиллерийское сражение на уничтожение.

Понять, что бьют по координатам, где расположены российские подразделения, могли бы не только корректировщики, но и непосредственно артиллеристы.

Сражение длилось не менее трех часов. В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 захватчиков, а еще 33 человека получили ранения.

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