В Украине погибли 579 мобилизованных жителей Воронежской области 7 7.11.2022, 19:20

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Власти Воронежской области отказались обсуждать данные.

Власти Воронежской области заявили, что не готовы обсуждать информацию о гибели 579 мобилизованных жителей региона в Луганской области. Провластное РИА «Воронеж» удалило новость с опровержением их смерти, а пресс-служба губернатора Александра Гусева попросила не считать пост в канале «Война с фейками», отрицающий гибель резервистов, официальной позицией.

О гибели нескольких сотен мобилизованных жителей Воронежской области 5 ноября сообщило издание «Верстка» со ссылкой на двоих солдат. Эту информацию подтвердил «Дождь» со ссылкой на родных еще двоих военнослужащих, оставшихся в живых. По их данным, батальон понес серьезные потери в результате трехдневного обстрела в конце октября.

«Нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали», — рассказал Алексей Агафонов, выживший после обстрелов. Он добавил, что, в этом районе мобилизованными закрывают «бреши в обороне», а «местные и контрактники» воевать на переднем краю не хотят.

«У них не было ни оружия, ничего. Им дали четыре гранаты, они землю копали руками», — рассказывает Екатерина Бражникова, сестра мобилизованного Виктора Стеганцева. По данным еще одного резервиста, вместе с ним в Луганскую область перебросили 560 мобилизованных. После обстрела, когда выжившие собрались вместе, их остался 31 человек.

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