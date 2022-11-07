Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс

Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс13
- 7.11.2022, 20:14
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Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября.
Американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск на своей странице в соцсети призвал поддержать республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября.
«Независимо мыслящим избирателям: разделение власти сдерживает крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что пост президента за демократом», - твитнул Маск.
Бизнесмен также утверждал, что ответственность за смену власти несут именно такие «незаангажированные» избиратели.
«Убежденные демократы или республиканцы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому независимые избиратели – это те, кто на самом деле решает, кто главный!», - добавил он.
To independent-minded voters:— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022
Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.