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Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс

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  • 7.11.2022, 20:14
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Илон Маск призвал голосовать за республиканцев на выборах в Конгресс
Илон Маск

Промежуточные выборы в Конгресс состоятся 8 ноября.

Американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск на своей странице в соцсети призвал поддержать республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США 8 ноября.

«Независимо мыслящим избирателям: разделение власти сдерживает крайности обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за республиканский Конгресс, учитывая, что пост президента за демократом», - твитнул Маск.

Бизнесмен также утверждал, что ответственность за смену власти несут именно такие «незаангажированные» избиратели.

«Убежденные демократы или республиканцы никогда не голосуют за другую сторону, поэтому независимые избиратели – это те, кто на самом деле решает, кто главный!», - добавил он.

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