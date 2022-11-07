Украинские нацгвардейцы показали свое ноу-хау для уничтожения вражеских дронов 7.11.2022, 20:35

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Фотофакт.

Николаевские гвардейцы создали установку с пулеметами ПКТ для уничтожения беспилотников противника.

Об этом сообщили в Нацгвардии Украины.

«Для мобильности ее установили на пикапе. С нее уже сбили три беспилотника «Shached-136».

Немалая часть бронетехники, которая сейчас используется в ходе боевых действий в Украине, оснащена 7,62-мм танковыми пулеметами или другими крупнокалиберными пулеметами.

Пулемет ПКТ в танковой версии использует электроспуск, у него нет сошек и пистолетной рукоятки с прикладом.

Поэтому нацгвардейцы для ведения огня добавили спусковой механизм на саму установку, которая активирует сразу два пулемета.

Также в мастерской Нацгвардии добавили зенитный прицел», - говорится в сообщении.

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