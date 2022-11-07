На Луганщине более 20 мобилизованных россиян сдались в плен ВСУ 7.11.2022, 22:55

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Они жалуются, что их бросили на позиции без подготовки.

На сватовском направлении в Луганской области в понедельник, 7 ноября, группа мобилизованных российских военных из 21 человека добровольно сдалась в плен украинским бойцам из 92-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

По его данным, среди оккупантов преимущественно жители Москвы и Московской области РФ. Они самостоятельно проявили инициативу по сдаче в плен ВСУ.

Мобилизированные жалуются, что военное командование страны-агрессора безразлично относится к солдатам и бросает на фронт в качестве пушечного мяса. В частности, по словам пленных, их отправили на передовые позиции под городом Сватово без еды и воды.

Группа россиян обратилась к другим гражданам РФ, которых тоже хотят отправить в Украину в рамках так называемой частичной мобилизации, с призывом не тешить себя иллюзией, будто перед отправкой на фронт им проведут учения.

«Не верьте, пацаны, кидают сразу на передок», - говорят они.

В видео присутствует нецензурная лексика!

Цаплиенко напомнил, что для тех российских военных, которые желают сдаться в плен Украине, круглосуточно работает горячая линия Координационного штаба по обращению с военнопленными. Позвонить могут как сами солдаты, так и их родные по двум номерам – +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

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