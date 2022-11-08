В Украине ликвидировали оккупанта, бывшего «звездой» российских ВДВ 8 8.11.2022, 8:48

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Захватчик 22 года прослужил в «элитных» войсках РФ и снимался в пропагандистских роликах.

Вооруженные силы Украины ликвидировали сержанта воздушно-десантных войск РФ Алексея Хомякова. В России он известен тем, что несколько лет назад засветился в пропагандистском видеоролике к 90-летию ВДВ.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Отмечается, что ликвидирован оккупант в ночь с 25 на 26 августа где-то «на южном направлении».

Сержант 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Алексей Хомяков

«Родину люблю, стреляю хорошо, кормят хорошо, в отпуск не хочу». Все хоть раз, но видели это видео с военнослужащим ВДВ. Так вот, сержант 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Алексей Хомяков погиб в ночь с 25 на 26 августа на южном направлении. Службе в ВДВ он отдал 22 года», – пишут российские пропагандисты.

Похоронили оккупанта в селе Гришино Владимирской области РФ только 7 ноября.

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