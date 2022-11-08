Огненная феерия: разведчики ВСУ взорвали склад армии РФ между Кременной и Торским 1 8.11.2022, 10:05

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Пламя над цистернами напоминало извержение вулкана.

Как извержение вулкана: жители Северодонецкого района Луганщины могли наблюдать странное явление – мощные вспышки, похожие на фаерболы, и взрывы, сопровождавшиеся ярким пламенем и густыми черными столбами дыма. Так эффектно ВСУ уничтожили топливный склад оккупантов под Кременной.

Эпические кадры удара по российским цистернам с ГСМ, снятые бойцами 140-го отдельного разведывательного батальона, обнародовали в сети.

GeoConfirmed.



"A Russian fuel depot was targeted and destroyed as a result of UAV-corrected artillery strike by the Ukrainian 140th Marine Battalion."



48.995626, 38.098406



GeoLocated by @blinzka https://t.co/IbZAlcs6YL — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) November 7, 2022

В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины с корректировкой БПЛА был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов.

Location: Dibrova (Діброва), Luhansk Oblast - between Lyman and Kreminna - at 48.995626, 38.098406 https://t.co/UxuXolQQYG @GeoConfirmed

A Russian fuel depot was targeted and destroyed as a result of UAV-corrected artillery strike by the Ukrainian 140th Marine Battalion. pic.twitter.com/VmbnKtNfQh — blinzka (@blinzka) November 7, 2022

Международное волонтерское сообщество GeoConfirmed идентифицировало место съемки. Вражеские запасы топлива были уничтожены в районе села Диброва Северодонецкого района Луганской области – на Лиманском направлении, примерно посредине между Торским и Кременной.

Frontline situation around Siversk and Soledar

Russian forces continue assaults attempts in eastern Soledar and around Yakovlivka.

Ukrainian forces conduct localised counteroffensives near Spirne whilst Russian forces continue attacks on Bilohorivka from two directions. pic.twitter.com/No8zwvSAfv — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) November 6, 2022

140-й отдельный разведывательный батальон (140 ОРБ, в/ч А0878) – подразделение военной разведки Вооруженных сил Украины в составе Морской пехоты, сформированное в 2019 году. В мирное время подразделение базируется в Херсонской области.

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