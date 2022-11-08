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Огненная феерия: разведчики ВСУ взорвали склад армии РФ между Кременной и Торским

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  • 8.11.2022, 10:05
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Огненная феерия: разведчики ВСУ взорвали склад армии РФ между Кременной и Торским

Пламя над цистернами напоминало извержение вулкана.

Как извержение вулкана: жители Северодонецкого района Луганщины могли наблюдать странное явление – мощные вспышки, похожие на фаерболы, и взрывы, сопровождавшиеся ярким пламенем и густыми черными столбами дыма. Так эффектно ВСУ уничтожили топливный склад оккупантов под Кременной.

Эпические кадры удара по российским цистернам с ГСМ, снятые бойцами 140-го отдельного разведывательного батальона, обнародовали в сети.

В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины с корректировкой БПЛА был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов.

Международное волонтерское сообщество GeoConfirmed идентифицировало место съемки. Вражеские запасы топлива были уничтожены в районе села Диброва Северодонецкого района Луганской области – на Лиманском направлении, примерно посредине между Торским и Кременной.

140-й отдельный разведывательный батальон (140 ОРБ, в/ч А0878) – подразделение военной разведки Вооруженных сил Украины в составе Морской пехоты, сформированное в 2019 году. В мирное время подразделение базируется в Херсонской области.

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