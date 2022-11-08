ВСУ ликвидировали «Коляна Варвара» - российского чемпиона по рубке шашкой 8.11.2022, 12:02

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Шашка оккупанту не помогла.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта, который до приезда в Украину стал чемпионом Пермского края по рубке шашкой.

О ликвидации казака из Прикамья Николая Федотова сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе.

«Колян Варвар», шашка не помогла... В открытых источниках удалось найти запись с упоминанием Федотова от марта с.г., где он среди казаков-рекордцменов в муниципальном соревновании Пермского края по рубке шашкой «Губахинская казарла», - говорится в сообщении.

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