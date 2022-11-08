У российских пропагандистов началась паника из-аз авиации ВСУ под Херсоном 1 8.11.2022, 13:27

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Кремлевские СМИ пишут о подготовке к штурму города.

Сегодня, 8 ноября, пропагандистские СМИ опубликовали статью о том, что в самое ближайшее время украинские защитники могут начать масштабное наступление на Херсон с целью освободить областной центр от оккупантов.

Новостью поделились журналисты херсонского Telegram-канала.

Они пишут, что якобы на границе Херсонской и Николаевской областей наблюдается активность ВСУ.

РосСМИ пишут, что там много живой силы, включая и наемников, а также много бронетехники, включая и военную авиацию. Пропагандисты сообщают, что авиация замечена всего в 20 км от линии фронта.

Они не исключают, что идет переброска личного состава поближе к линии соприкосновения.

Тем временем накануне в Новософиевку (Скадовский район) прибыли «кадыровцы». Они начали с того, что заселились в дома местных жителей. Также известно, что на реке Днепр недалеко от Херсона враг спрятал очень много плавсредств. Не исключено, чтобы использовать его во время отступления на левый берег.

При этом сами оккупанты говорят о том, что в районе 10-11 ноября в Кремле могут сделать жест «доброй воли» и вывести свои войска с правого берега.

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