«Мясорубка» под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ 2 8.11.2022, 14:27

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Новобранцев бросили на линию фронта без какой-либо подготовки.

В начале ноября под сильный обстрел Вооруженных сил Украины попали сотни мобилизованных из РФ, которых бросили на удерживание оккупированных территорий в районе Сватово Луганской области, рассказал российский журналист Алексей Левченко.

«У них был батальон 500 с лишним человек, осталась небольшая группа из 30 человек, которая сейчас разбрелась», — сообщил он в интервью «Радио НВ».

Ссылаясь на данные, полученные от солдат РФ, которые выжили во время обстрелов под Сватово, журналист рассказал, что кто-то добрался до Белгородской области, кто-то остался где-то в Луганской области.

«Насколько точна цифра, один из солдат, Алексей Агафонов, рассказывает, что возможно больше 500 погибших. Здесь нам сложно говорить, так это или нет, потому что понятно, что и ему на передовой, наверное, тоже сложно оценить реальный масштаб потерь, он просто видит, что он большой, видит, что из его сослуживцев осталось очень мало людей», — говорит собеседник.

Он пояснил, что Кремль бросил без какой-либо подготовки на линию фронта сотни мобилизованных россиян для удерживания оккупированных территорий в Луганской области.

«Если говорить о том, что нам удалось установить, мы совершенно точно можем установить, что в район Сватово направлялось много групп мобилизованных Но на самом деле и до этого большие группы мобилизованных отправлялись под Сватово и уже были свидетельства о больших жертвах, что мобилизованных используют на передовой как пушечное мясо», — добавил Левченко.

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