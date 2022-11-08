ВСУ взорвали российский состав топлива и боеприпасов 8.11.2022, 15:23

3,138

Успешную атаку осуществили в Луганской области.

В Луганской области в селе Диброва украинские военные взорвали состав горюче-смазочных материалов российских военных. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Стратком ВСУ.

«В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский состав горюче-смазочных материалов», – сказано в сообщении.

Так, российские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области между Торским и Кременной.

По сообщению Луганской ОВА, защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Сватово. Очередная атака россиян отбита от Белогоровки.

«В Сватово уничтожен склад с боеприпасами. За сутки – Новоселовское и еще шесть населенных пунктов массированно обстреляли россияне, в Северодонецке оккупанты создают маневровый фонд жилья, в Белокуракино «улучшение» – вернули памятник Ленину», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупационной администрацией Северодонецка создана постоянно действующая комиссия по выявлению и осмотру жилых помещений, в которых никто не проживает, с последующим их внесением в маневровый фонд.

«Захватчикам это необходимо для предоставления жилья гражданам, потерявшим дома. Среди них, в подавляющем большинстве, почему-то коллаборанты и военные. Проверяют квартиры, о которых известили соседи. Некоторые адреса уже опубликованы в сети», – отметили в ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».