ВСУ взорвали российский состав топлива и боеприпасов
- 8.11.2022, 15:23
- 3,138
Успешную атаку осуществили в Луганской области.
В Луганской области в селе Диброва украинские военные взорвали состав горюче-смазочных материалов российских военных. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на Стратком ВСУ.
«В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский состав горюче-смазочных материалов», – сказано в сообщении.
Так, российские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области между Торским и Кременной.
По сообщению Луганской ОВА, защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Сватово. Очередная атака россиян отбита от Белогоровки.
«В Сватово уничтожен склад с боеприпасами. За сутки – Новоселовское и еще шесть населенных пунктов массированно обстреляли россияне, в Северодонецке оккупанты создают маневровый фонд жилья, в Белокуракино «улучшение» – вернули памятник Ленину», – говорится в сообщении.
Также сообщается, что оккупационной администрацией Северодонецка создана постоянно действующая комиссия по выявлению и осмотру жилых помещений, в которых никто не проживает, с последующим их внесением в маневровый фонд.
«Захватчикам это необходимо для предоставления жилья гражданам, потерявшим дома. Среди них, в подавляющем большинстве, почему-то коллаборанты и военные. Проверяют квартиры, о которых известили соседи. Некоторые адреса уже опубликованы в сети», – отметили в ОВА.