В России выдали новые методички для работы с «мобиками»
- 8.11.2022, 15:35
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Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками».
Пропагандисты РФ раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения тем, как идет война против Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Так, представителей росСМИ призывают:
Более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин «мобики»;
ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть «боевиками» и «вооруженными формированиями». А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру «ВСУ»;
Военное руководство Украины просят приписывать «западным кураторам Киева»;
Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками»;
Выехавших из России после объявления мобилизации рекомендуют высмеивать, называя «убежантами» и «переждунами»;