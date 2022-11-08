В России выдали новые методички для работы с «мобиками» 8.11.2022, 15:35

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Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками».

Пропагандисты РФ раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения тем, как идет война против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Так, представителей росСМИ призывают:

Более уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин «мобики»;

ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть «боевиками» и «вооруженными формированиями». А также ни в коем случае не употреблять аббревиатуру «ВСУ»;

Военное руководство Украины просят приписывать «западным кураторам Киева»;

Взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками»;

Выехавших из России после объявления мобилизации рекомендуют высмеивать, называя «убежантами» и «переждунами»;

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