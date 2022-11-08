В Беларусь продолжают прибывать техника и военнослужащие из России
- 8.11.2022, 15:34
Проводятся занятия по боевой подготовке.
Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видео прибытия и проведения занятий по боевой подготовке на полигонах Беларуси военнослужащих из России. Они входят в так называемую региональную группировку войск Союзного государства.
Сюжет опубликован 8 ноября. Когда именно и в какой регион Беларуси прибыли российские военные — не сообщается. Судя по номерам на грузовиках (50 регион) — техника приписана к Западному военному округу из Подмосковья.
«На полигонах военнослужащие ЗВО проводят стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин, прохождение психологической полосы препятствий, изучение навыков тактической медицины», — говорится в сообщении.