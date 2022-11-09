Небывалые потери «элиты» армии РФ: как ВСУ «покрошили» морпехов под Угледаром 1 9.11.2022, 9:34

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«Павловский разгром» стал историческим событием.

Элитные российские войска были разгромлены ВСУ при попытке наступления в Павловке Донецкой области. Российская 155-я гвардейская бригада морской пехоты понесла исторические потери.

Как сообщает Forbes, безуспешный штурм украинских позиций под Угледаром длился около двух дней.

За это время было «задвухсочено» 63 военнослужащих морской пехоты, которая представляет из себя лучшую часть современной армии РФ.

В последние месяцы данная бригада была ключевым российским соединением на Восточном направлении. Это была одна из самых больших потерь в одиночной операции для небольшой российской морской пехоты со времен чеченских войн 1990-х годов.

Ранее пропагандист Александр Сладков сообщил о больших потерях оккупантов в Павловке под Угледаром (Донецкая область).

В Генштабе ВСУ подтвердили, что атака оккупантов на украинский гарнизон в Павловке в 45 км юго-западнее Донецка была отбита с огромными потерями у врага.

«В тех немногих местах, где наступают российские войска, они терпят большие потери… и ничего не получают», — отмечает издание.

Напомним, после провальной попытки взять Киев в начале вторжения в Украину 155-я гвардейская бригада морпехов отступила на территорию Беларуси, а потом была переброшена на Донбасс.

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