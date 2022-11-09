Российские «мобики» массово сдаются в плен 2 9.11.2022, 12:02

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архивное фото

Российские оккупационные войска снова понесли значительные потери вблизи Павловки.

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Луганской области активные бои продолжаются вблизи Белогоровки и Новоселовки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Он рассказал, что оккупанты постоянно ведут штурмовые действия. На Бахмут было совершено пять атак.

Череватый отметил, что российские оккупационные войска снова понесли значительные потери вблизи Павловки: более 80 военных были убиты, до 60 ранены.

По его словам, ни на одном из направлений оккупанты не добились успеха и были отброшены ВСУ.

Также он рассказал о массовой сдаче в плен мобилизованных россиян. 7 ноября в Луганской области в плен сдались 20 оккупантов.

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