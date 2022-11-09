Боец полка Калиновского показал бой с российскими оккупантами от первого лица

Боец полка Калиновского показал бой с российскими оккупантами от первого лица4
- 9.11.2022, 12:23
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Белорусские добровольцы подбили российские БМП и танк.
Пресс-служба полка Кастуся Калиновского показала работу подразделения ПТРК.
«Несмотря на весь хаос войны: взрывы, крики, хаотичную стрельбу врага — наши воины уверенно выполняют приказ. Именно благодаря подготовке и выдержке наших ребят в этом бою был подбит вражеский танк и БМП!» — сообщила пресс-служба.
Бой проходил в условиях частичного окружения врагом белорусских воинов, из которого удалось успешно выйти.