Боец полка Калиновского показал бой с российскими оккупантами от первого лица 4 9.11.2022, 12:23

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Белорусские добровольцы подбили российские БМП и танк.

Пресс-служба полка Кастуся Калиновского показала работу подразделения ПТРК.

«Несмотря на весь хаос войны: взрывы, крики, хаотичную стрельбу врага — наши воины уверенно выполняют приказ. Именно благодаря подготовке и выдержке наших ребят в этом бою был подбит вражеский танк и БМП!» — сообщила пресс-служба.

Бой проходил в условиях частичного окружения врагом белорусских воинов, из которого удалось успешно выйти.

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