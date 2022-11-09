Россияне массово бегут из Крыма, избавляясь от недвижимости за бесценок 13 9.11.2022, 12:45

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Весь энтузиазм русских о жизни в «крымском раю» сошел на нет.

Россияне стали массово избавляться от недвижимости в Крыму, предчувствуя неладное. Провалы армии РФ на фронте и взрывы на захваченных территориях посеяли панику в рядах переехавших на полуостров после 2014 года, пишет dialog.ua.

Российские СМИ признают, что цены на недвижимость в Крыму упали как минимум на 20%, туристов нет, зарабатывать на аренде не получается. Жилье отдают за бесценок и уезжают обратно в Россию. Желающих купить очень мало.

«Вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках… Здесь, конечно, спокойней», — цитируют в статье слова одного из таких вернувшихся россиян.

После взрывов в Новофедоровке и на Крымском мосту весь энтузиазм русских о жизни в «крымском раю» сошел на нет. Они осознали, что там им не место и сейчас самое время возвращаться домой, пока есть такая возможность.

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