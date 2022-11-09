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Украину атакуют хакеры, связанные с лукашенковскими спецслужбами

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  • 9.11.2022, 14:03
  • 3,768
Украину атакуют хакеры, связанные с лукашенковскими спецслужбами

В среднем киберпространство страны атакуют 10 раз в день.

Украина отражает российские кибератаки с 2014 года, но началом войны в цифровом пространстве в СБУ считают январь 2022 года, пишет liga.net.

Тогда в преддверии вторжения россияне атаковали сайты украинского правительства. Так началась первая в мире кибервойна.

Сейчас в среднем Украину атакуют 10 раз в день. 90% всех кибератак осуществляют российские спецслужбы, остальные – Беларусь и совсем небольшая часть других государств.

Имеющиеся ресурсы позволяют Украине не только отражать атаки, но и проводить киберконтрнаступление и делиться опытом с партнерами.

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