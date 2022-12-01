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Видео боя: Десять «вагнеровцев» атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом

  • 1.12.2022, 3:19
Видео боя: Десять «вагнеровцев» атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом

Украинские бойцы обильно поливали оккупантов пулеметными очередями.

Десять российских оккупантов пытались захватить позицию двух украинских воинов вблизи Бахмута.

Видеозапись боя опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Запись сделана с помощью беспилотника. Именно наличие БПЛА у украинских бойцов позволило контролировать действия «вагнеровцев» и дать им достойный отпор. Аэроразведка предупредила пост о движении оккупантов, и бойцы обильно поливали оккупантов пулеметными очередями.

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