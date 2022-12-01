Видео боя: Десять «вагнеровцев» атакуют позицию двух украинских бойцов под Бахмутом 1.12.2022, 3:19

Украинские бойцы обильно поливали оккупантов пулеметными очередями.

Десять российских оккупантов пытались захватить позицию двух украинских воинов вблизи Бахмута.

Видеозапись боя опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Запись сделана с помощью беспилотника. Именно наличие БПЛА у украинских бойцов позволило контролировать действия «вагнеровцев» и дать им достойный отпор. Аэроразведка предупредила пост о движении оккупантов, и бойцы обильно поливали оккупантов пулеметными очередями.

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