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ВСУ ликвидировали мобилизованного многодетного отца из Челябинской области

  • 1.12.2022, 4:42
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ВСУ ликвидировали мобилизованного многодетного отца из Челябинской области
Егор Масев

Оккупант был мобилизован 28 сентября.

В Магнитогорске простятся с многодетным отцом, 33-летним Егором Масевым, ликвидированным в Украине. Оккупант был мобилизован 28 сентября, а погиб 14 ноября. У него остались трое детей — 6 и 11 лет, младшей дочке 5 месяцев, рассказали 74.ru близкие оккупанта. В администрации Магнитогорска подтвердили гибель оккупанта.

— Егор уходил в сентябре, тогда брали всех, даже если трое детей. Его младшей дочке на тот момент было три месяца, — рассказала знакомая Егора Масева. — Его должны были вернуть, потому как для многодетных сделали послабление. Но 11 ноября Егор получил ранение. Лежал в госпитале в Белгороде, в реанимации. Несколько дней назад его жена прибыла туда, но ее не пустили к нему. В тот же день ей позвонили и сообщили о его смерти.

Егор работал на Магнитогорском металлургическом комбинате в кислородно-конвертерном цеху.

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