Украинские десантники поймали российский танк на «живца» и уничтожили ракетой

Украинские десантники поймали российский танк на «живца» и уничтожили ракетой1
- 1.12.2022, 8:31
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На дороге остались одни «скелеты» от двух единиц бронетехники армии РФ.
30 ноября десантники из Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроили засаду на вражеский танк.
Бойцы противотанкового подразделения расположились недалеко от уже подбитого танка.
Украинские защитники дождались, пока российские военные прибудут, чтобы эвакуировать поврежденную технику, и тогда нанесли удар.
Видео уничтожения танка опубликовали на странице Николаевской бригады в Facebook.
На записи длительностью в 34 секунды показали момент попадания ракеты из ПТРК в российский танк, затем следует мощный взрыв.
В итоге на дороге остались скелеты двух единиц бронетехники армии РФ.