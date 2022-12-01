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Украинские десантники поймали российский танк на «живца» и уничтожили ракетой

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  • 1.12.2022, 8:31
  • 4,032
Украинские десантники поймали российский танк на «живца» и уничтожили ракетой

На дороге остались одни «скелеты» от двух единиц бронетехники армии РФ.

30 ноября десантники из Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады устроили засаду на вражеский танк.

Бойцы противотанкового подразделения расположились недалеко от уже подбитого танка.

Украинские защитники дождались, пока российские военные прибудут, чтобы эвакуировать поврежденную технику, и тогда нанесли удар.

Видео уничтожения танка опубликовали на странице Николаевской бригады в Facebook.

На записи длительностью в 34 секунды показали момент попадания ракеты из ПТРК в российский танк, затем следует мощный взрыв.

В итоге на дороге остались скелеты двух единиц бронетехники армии РФ.

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