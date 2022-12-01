Российские военные сбежали из Олешек, боясь наступления ВСУ на левый берег Днепра
- 1.12.2022, 9:00
- 1,708
Стало известно, где прячутся оккупанты.
В Олешках на левобережной Херсонщине стало меньше российских военных и вражеской техники. Вероятно, так враг готовится к продвижению ВСУ на левый берег Днепра.
О том, что россиян стало меньше в оккупированных Олешках, Генштаб ВСУ сообщил 1 декабря. Они бежали из города в соседние населенные пункты.
«Наблюдается уменьшение количества российских военных и военной техники в населенном пункте Олешки», – сообщили в Генштабе.
Военное руководство России вывело свои войска из отдельных населенных пунктов Херсонской области. Теперь оккупанты находятся в лесополосах вдоль участка автодороги Олешки – Голая Пристань. Большинство из них это «мобики».