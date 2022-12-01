План российского «блицкрига» в Украине провалился из-за чрезмерной секретности 1.12.2022, 9:17

О нем не знало даже военное руководство РФ.

План военного нападения на Украину провалился из-за того, что был слишком секретным и о нем не знало даже военное руководство России.

Такой вывод содержится в докладе британского Королевского института объединенных служб (RUSI), подготовленном военными экспертами Джеком Уотлингом и Ником Рейнолдсом, бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и бывшим командующим Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаилом Забродским.

План Кремля предполагал, что Россия оккупирует Украину за 10 дней и до августа завершит аннексию территорий, однако российские войска оказались не подготовлены на тактическом уровне для эффективного выполнения задуманного. Авторы доклада утверждают, что степень секретности этого плана была настолько высокой, что даже военное руководство на уровне заместителей начальников управления генштаба узнало о нем за несколько дней до начала полномасштабной войны.

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