В Украине ликвидировали оккупанта из Хакасии, который одним из первых приехал на фронт 3 1.12.2022, 10:02

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фото: pskov.aif

Русский десантник прошел многие «горячие точки», но ВСУ остановили его «карьеру».

На войне в Украине ликвидировали очередного оккупанта из Республики Хакасия – 27-летнего десантника Андрея Можарова. Он был кадровым военным путинской армии, побывавший во «многих горячих точках».

По заявлениям российских пропагандистов, этот военный преступник одним из первых отправился убивать украинцев , за что получил «орден». Об этом в Facebook написал основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

«Шел вперед (ногами) и не сдавался»: жена жмура оккупанта-десантника Андрея Можарова о муже», – прокомментировал он.

В хвалебном некрологе говорится, что Андрей и Юлия Можаровы родом из Хакасии, но последние годы жили в Пскове. Сам Можаров – кадровый военный, за плечами которого «не одна командировка в горячие точки».

Отмечается, что на войну против Украины оккупант отправился одним из первых в феврале. Последний раз его жена и четырехлетний сын Егор видели в апреле, когда поехали к нему в Белгород, где он якобы отдыхал – вероятно, между передислокацией войск РФ после очередного «отрицательного наступления».

А уже летом захватчика настигла смерть на украинской земле. Жена заподозрила неладное в начале июня, начала требовать у его командования связи с мужем, но ей сказали, что связывать уже не с кем. Можаров «демилитаризировался» 5 июня в результате минно-взрывной травмы.

Оккупанта похоронили в Выбутах Псковской области РФ. А в ноябре жене российского военного преступника вручили так называемый орден мужества, который ее муж получил посмертно, как убийца мирных украинцев.

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