ZN.UA: На заседании ОДКБ в Ереване Лукашенко угрожали 1.12.2022, 11:42

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фото: ТАСС

Cитуация в Минске развивается очень динамично.

Жителей северный областей Украины — Киевской, Волынской, Ровненской, Житомирской и Черниговской — взбудоражила информация, что якобы в конце ноября или декабре из Беларуси на украинскую столицу вновь двинется российская группировка численностью в 120–170 тыс. человек. Алармистские настроения растут на фоне предупреждений, что второй волне вторжения будет предшествовать массированный ракетно-артиллерийский обстрел.

Усиливает нервозность и тревогу обнародованная российскими изданиями информация — мол, несмотря на серию тяжелых поражений на фронте и большие потери в личном составе, Путин не отказался от планов захвата Киева и для достижения своей цели готов воевать хоть несколько лет, не считаясь с потерями.

Так будет ли в ближайшее время наступление россиян со стороны Беларуси? Откроется ли вновь северный фронт?

Украинская военная разведка успокаивает, уверяя: разговоры о скором вторжении со стороны Беларуси — российская информационно-психологическая спецоперация. Ее цель, во-первых, заставить украинское военное командование передислоцировать на украино-белорусскую границу подразделения с восточного и южного фронтов для защиты Киева, транспортной и энергетической инфраструктуры. Во-вторых, посеять панику среди украинцев.

И все же повторение весеннего наступления возможно: в Москве существуют планы очередного открытия северного фронта.

По словам одного из конфидентов ZN.UA, военные планы россиян предусматривают нанесение главного удара по направлению Коростень—Житомир—Винница. Цель — окружить украинскую группировку на киевском направлении, прижав ее к Днепру. Необходимым условием реализации этого плана является уничтожение мостов через Днепр. Россияне могут использовать для этого трехтонные бетонобойные бомбы. Бомбардировке мостов будет предшествовать атака дронов для выявления украинских ПВО и последующее уничтожение ракетами средств противоздушной обороны Украины.

Но как обращает внимание наш информированный собеседник, это военные планы. А вот будут ли они реализованы уже в ближайшее время — зависит от того, принято ли соответствующее военно-политическое решение. Так, военные планы по захвату Крыма у россиян существовали с 2012 года. Однако реализованы они были лишь в 2014-м. Еще один источник ZN.UA уточняет: принятие Путиным военно-политического решения о повторном вторжении с севера зависит от того, будет ли в нем участвовать Беларусь, поскольку для операции «Даешь Киев!» собственных сил россиянам не хватает.

По словам одного из высокопоставленных собеседников ZN.UA из украинских органов власти, в Беларуси сейчас находится 9 тыс. плохо обученных и вооруженных российских военнослужащих, не представляющих для Украины серьезной угрозы.

Однако другой источник ZN.UA дает иные, более пессимистичные цифры: в Беларуси сейчас около 3 тыс. «вагнеровцев» и 20 тыс. российских военнослужащих (по данным еще одного собеседника — 30 тыс.), расположенных в основном вдоль российско-белорусской границы. Для того чтобы их передислоцировать к украино-белорусской границе, необходимо два-три дня. Но и этого количества недостаточно для проведения операции: для ее успеха необходима группировка в 80–100 тыс. человек (это 40–50 БТГ).

Эта информация в целом соответствует обнародованной оценке ГУР Минобороны и Киевской городской военной администрации: на территории Беларуси сейчас нет достаточно сильной ударной группировки, а имеющиеся на северной границе силы обороны Украины готовы отразить вероятную атаку противника.

Безусловно, россияне будут формировать кулак для нанесения повторного удара по украинской столице. Но без участия белорусов риск вторжения россиян со стороны Беларуси минимизируется. По словам источников ZN.UA, пока нет маркеров, указывающих на подготовку белорусских военнослужащих к непосредственному участию во вторжении.

Во-первых, пока не фиксируется создание в Беларуси ударных группировок. (Для их создания необходимо месяц-полтора.) Во-вторых, белорусские военнослужащие не проводят боевое слаживание с российскими военнослужащими. Возможно, это будет происходить в рамках запланированных на следующий год учений «Щит Союза-2023». В-третьих, Украина не зафиксировала проведение в Беларуси скрытой мобилизации. А численность белорусской армии по сравнению с мартом выросла незначительно.

Кроме того, Россия максимально выкачивает оружие и технику из союзного государства. Речь идет не только об артиллерийских снарядах и ракетах для РСЗО. Россияне вывезли из Беларуси более 100 танков и 150 бронемашин, а те, что остались, — в большинстве своем малопригодны для использования. Наконец, важно и то, что сейчас осенняя слякоть, которая препятствует проведению активных наступательных операций.

Однако для Путина Киев остается все таким же вожделенным призом, как Царьград для киевских князей, а Константинополь — для российских императоров. Захват «матери городов русских» позволит Путину почувствовать себя победителем в его глобальной войне против Запада.

Поэтому россияне будут прессовать Лукашенко, добиваясь от него приказа о непосредственном участии белорусских солдат во вторжении в Украину. Москву уже не устраивают увертки Минска, применяемые с 24 февраля, и опосредованное участие Беларуси в российско-украинской войне, когда территория союзного государства используется как плацдарм для ведения боевых действий против Украины.

Лукашенко же не заинтересован в том, чтобы белорусские военные участвовали во вторжении, поскольку это может привести к краху его режима. Но хотя Лукашенко и против, в его окружении (надо отметить, лояльном к диктатору) есть группа, придерживающаяся иной точки зрения. В частности государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и министр обороны Виктор Хренин готовы к тому, чтобы белорусские солдаты приняли непосредственное участие во вторжении.

Но ситуация в Минске развивается очень динамично.

Неожиданная смерть министра иностранных дел Владимира Макея ослабила позиции противников непосредственного вступления Беларуси в войну. (В эту группу также входят председатель КГБ Иван Тертель, глава АП Игор Сергиенко, премьер-министр Роман Головченко.) Неизвестно, была ли смерть Макея вызвана естественными причинами или стала следствием спецоперации российских спецслужб. Но в конечном счете больше всего от нее выиграли россияне.

Во-первых, был устранен один из основных противников непосредственного участия Беларуси в войне. Во-вторых, прервался один из основных каналов неофициального диалога Минска с Западом. В-третьих, смерть верноподданного министра может вывести Лукашенко из состояния душевного равновесия и подтолкнуть его к изменению политики по отношению к участию в войне. Наконец, в-четвертых, смерть Макея стала предупреждением для Лукашенко, маниакально цепляющегося за власть и панически опасающегося покушений.

По информации ZN.UA, в Ереване, где проходило заседание ОДКБ, Лукашенко уже озвучили угрозы сместить его с поста. А за несколько дней до этого, на совещании у диктатора, глава КГБ предупредил своего шефа, что россияне готовят на него покушение. После чего Лукашенко дал поручение проработать по неофициальным каналам с западными странами вопрос о предоставлении ему и его семье гарантии безопасности.

Это не первый раз, когда Лукашенко, у которого стремительно сокращается поле для маневра, ищет диалог с Западом, стремясь выторговать гарантии безопасности: в начале марта его эмиссары уже прорабатывали этот вопрос. Но поскольку Лукашенко не мог выполнить главное условие Запада — вывести российские войска с территории Беларуси — переговоры были свернуты. Впрочем, Лукашенко стремится получить гарантии безопасности для себя и своей семьи не только на Западе. Макей вёл об этом переговоры и с Китаем, что также не устраивало Кремль.

Вполне возможно, что россияне провели спецоперацию, использовав втемную источники Тертеля в российском руководстве, чтобы посеять панику у Лукашенко, цепляющегося за власть и болезненно переживающего за сына Коленьку, и таким образом подтолкнуть диктатора к принятию решения о непосредственном участии его страны в войне. Более радикальный вариант вовлечения белорусской армии в агрессию против Украины — физическое устранение Лукашенко.

Как отмечают аналитики Института Роберта Лансинга, источники в российском военном руководстве подтвердили, что Кремль уже принял решение о ликвидации Лукашенко. Кремль планирует представить сфабрикованные доказательства «причастности Украины и Польши под руководством разведки НАТО» к убийству Лукашенко, даже если покушение будет неудачным. Эта ситуация формально станет поводом для участия белорусских войск в войне против Украины.

Некоторые наши информированные собеседники отмечают: на данный момент сценарий физического устранения россиянами Лукашенко даже более вероятен, нежели дворцовый переворот, устроенный белорусами. Путин давно ненавидит Лукашенко и разочаровался в надежности союзника.

Что останавливает Кремль? Страх, что система, выстроенная Лукашенко, просто рухнет. А российскому руководству вовсе не нужна дезорганизация белорусской власти в ситуации, когда необходимо, чтобы Беларусь непосредственно вступила в войну.

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