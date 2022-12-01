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Еще одного белоруса осудили за «оскорбление Лукашенко»

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  • 1.12.2022, 11:46
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Еще одного белоруса осудили за «оскорбление Лукашенко»

Незаконный приговор вынесла судья Людмила Рудина.

В Березовском районе вынесли еще один приговор за оскорбление Лукашенко.

Судья Людмила Рудина осудила Владимира Солдатова на два года «химии», сообщают правозащитники.

Владимира обвинили в том, что в декабре 2020 года он на своей странице в соцсети оставил пост, в котором усмотрели оскорбление Лукашенко.

Ранее суд Лидского района рассмотрел уголовное дело политзаключенного Валерия Тумилевича, обвиняемого в «оскорблениях» Лукашенко (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса). Его осудили на один год и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

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