Атаки захлебнулись: Россия переходит к обороне под Бахмутом

Атаки захлебнулись: Россия переходит к обороне под Бахмутом6
- 1.12.2022, 12:01
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Появились фото оборонительных сооружений недалеко от города.
Российская армия окапывается и строит оборонительные сооружения в районе поселка Владимировка недалеко от Бахмута.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
На аэроснимках видно, что россияне строят оборонительные рубежи, в том числе, и среди разрушенных построек поселка. Отметим, что он расположен в 15 км от Бахмута, и сейчас находится под российской оккупацией.