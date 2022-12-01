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Атаки захлебнулись: Россия переходит к обороне под Бахмутом

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  • 1.12.2022, 12:01
  • 5,598
Атаки захлебнулись: Россия переходит к обороне под Бахмутом

Появились фото оборонительных сооружений недалеко от города.

Российская армия окапывается и строит оборонительные сооружения в районе поселка Владимировка недалеко от Бахмута.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

На аэроснимках видно, что россияне строят оборонительные рубежи, в том числе, и среди разрушенных построек поселка. Отметим, что он расположен в 15 км от Бахмута, и сейчас находится под российской оккупацией.

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