Украинские СМИ: В Беларуси находится от 20 до 30 тысяч российских военнослужащих

Украинские СМИ: В Беларуси находится от 20 до 30 тысяч российских военнослужащих5
- 1.12.2022, 12:06
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Россия готовит новое наступление?
Авторитетное украинское издание «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на свои источники называет цифру российских военнослужащих, находящихся в Беларуси.
Один из высокопоставленных собеседников издания называет цифру, которая совпадает с официально заявленной Минобороны РФ — девять тысяч военнослужащих.
Однако два других источника сообщают, что солдат оккупационной армии гораздо больше. Первый источник говорит о трех тысячах «вагнеровцев» и 20 тыс. российских военнослужащих.
Второй называет цифру в 30 тысяч. Большинство из них, как пишет издание, расположенных в основном вдоль российско-белорусской границы. Однако нет никакой проблемы в том, чтобы передислоцировать их в район украино-белорусской границе.
Ранее военный эксперт объяснил, когда начнется наступление из Беларуси на Киев.