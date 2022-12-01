Эксперты назвали лучшие автомобили года в Европе 3 1.12.2022, 12:27

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Большинство из них - электромобили.

Названы финалисты конкурса European Car of the Year («Европейский автомобиль года»). За победу поборются восемь моделей. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Лучшее европейское авто года назовут 13 января на автошоу в Брюсселе. Финалистов выбрали из 27 моделей-претендентов. Примечательно, что абсолютно все они – кроссоверы:

- Jeep Avenger

- Kia Niro

- Nissan Ariya

- Peugeot 408

- Renault Austral

- Subaru Solterra

- Toyota bZ4X

- Volkswagen ID. Buzz

- Jeep Avenger.

Среди претендентов на звание лучшего авто года в Европе – сразу шесть электромобилей, а кроссоверы Kia Niro, Peugeot 408 и Renault Austral доступны в гибридном исполнении (Niro также предложен и в электрическом исполнении).

Премию European Car of the Year вручают с 1964 года. Победителя выбирает жюри из 60 автожурналистов, представляющих 23 страны Европы. В прошлом году из жюри исключили представителей России, а награду получил электрокар Kia EV6.

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