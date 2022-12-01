закрыть
1 декабря 2022, четверг, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Взвод оккупантов гибнет под артобстрелом вблизи Бахмута

  • 1.12.2022, 13:22
  • 1,166
Видеофакт: Взвод оккупантов гибнет под артобстрелом вблизи Бахмута

Украинский беспилотник показал уникальные кадры ночного боя.

В сети опубликована видеозапись последних минут жизни на украинской земле взвода российских оккупантов вблизи Бахмута.

Запись сделанная из беспилотника оборудованного тепловизионной камерой опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На записи видно, что украинцы ударили по позиции оккупантов около десяти раз. На видео четко видны попадания и попытки оккупантов спастись.

«Прямые попадания разорвали взвод россиян под Бахмутом - совместная работа 93-й омбр, 44-й оарбр, 3-й ошбр», - пишет в комментарии к записи Бутусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип