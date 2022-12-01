Видеофакт: Взвод оккупантов гибнет под артобстрелом вблизи Бахмута 1.12.2022, 13:22

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Украинский беспилотник показал уникальные кадры ночного боя.

В сети опубликована видеозапись последних минут жизни на украинской земле взвода российских оккупантов вблизи Бахмута.

Запись сделанная из беспилотника оборудованного тепловизионной камерой опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

На записи видно, что украинцы ударили по позиции оккупантов около десяти раз. На видео четко видны попадания и попытки оккупантов спастись.

«Прямые попадания разорвали взвод россиян под Бахмутом - совместная работа 93-й омбр, 44-й оарбр, 3-й ошбр», - пишет в комментарии к записи Бутусов.

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