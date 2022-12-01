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У Лукашенко обострилась паранойя

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  • 1.12.2022, 13:29
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У Лукашенко обострилась паранойя

Диктатор «сражается» с воображаемым противником и бредит об «угрозах».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко придумал «противника», которого опасается и заявил, что пока его удается «сдерживать». Однако, по словам нелегитимного правителя Беларуси, нельзя пропустить «признаки подготовки нападения воображаемого противника на страну».

Как сообщает пропагандистское информагентство БелТА, Лукашенко рассказал о том, что «предполагаемого противника» пока удается сдерживать, чтобы он «не применил силу».

«Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить - ни в коем случае не пропустить - признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», - сказал Лукашенко.

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