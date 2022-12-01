Премьер-министру Испании в письме отправили бомбу

Премьер-министру Испании в письме отправили бомбу1
- 1.12.2022, 13:39
Также подобный конверт был отправлен в Минобороны страны.
Испанские СМИ сообщают, что служба безопасности премьер-министра страны Педро Санчеса обнаружила бомбу в отправленном ему письме.
Взрывное устройство нашли и в конверте, который отправили в Министерство обороны Испании. Службы безопасности нейтрализовали письмо. Отмечается, что конверт был отправлен обычной почтой.
Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Взрывчатка была в конверте, который распаковал работник диппредставительства.