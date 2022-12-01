Премьер-министру Испании в письме отправили бомбу 1 1.12.2022, 13:39

Педро Санчес

Также подобный конверт был отправлен в Минобороны страны.

Испанские СМИ сообщают, что служба безопасности премьер-министра страны Педро Санчеса обнаружила бомбу в отправленном ему письме.

Взрывное устройство нашли и в конверте, который отправили в Министерство обороны Испании. Службы безопасности нейтрализовали письмо. Отмечается, что конверт был отправлен обычной почтой.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Взрывчатка была в конверте, который распаковал работник диппредставительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».