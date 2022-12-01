закрыть
1 декабря 2022, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Премьер-министру Испании в письме отправили бомбу

1
  • 1.12.2022, 13:39
Премьер-министру Испании в письме отправили бомбу
Педро Санчес

Также подобный конверт был отправлен в Минобороны страны.

Испанские СМИ сообщают, что служба безопасности премьер-министра страны Педро Санчеса обнаружила бомбу в отправленном ему письме.

Взрывное устройство нашли и в конверте, который отправили в Министерство обороны Испании. Службы безопасности нейтрализовали письмо. Отмечается, что конверт был отправлен обычной почтой.

Напомним, 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Взрывчатка была в конверте, который распаковал работник диппредставительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип