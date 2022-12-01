У Путина есть мотив ликвидировать Лукашенко 5 1.12.2022, 13:58

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фото: GettyImages

Смерть Макея была довольно странной.

Американский исследовательский центр Robert Lansing institute опубликовал информацию о плане Москвы физически уничтожить Лукашенко. Насколько правдоподобна эта версия?

На этот вопрос «Радыё Свобода» ответил российский военный и политический эксперт Юрий Федоров:

- По-моему, это абсолютно правдоподобная информация. Хотя проверить ее мы не можем. Возможно, когда-нибудь кто-то из российских спецслужб перейдет на сторону Запада и расскажет детали этой операции.

О ней сейчас знает только высший круг руководителей России, некоторые личности в Беларуси и непосредственные исполнители.

Косвенные доказательства преступления делятся на три категории: это наличие мотива, наличие возможности и отсутствия алиби.

Мотив ликвидировать Лукашенко у Путина есть. Они на протяжении почти всего времени их взаимодействия ненавидели друг друга. Это очень ярко проявилось, в частности, в интервью Лукашенко украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Есть и личные мотивы, и политические. Лукашенко до последнего момента хотел быть не российским гауляйтером, назначенным из Москвы, а полновластным властителем Беларуси.

Эти отношения несколько изменились после начала российской агрессии. Лукашенко стал скрывать свое отношение к Путину.

Он предоставляет белорусскую территорию для российских ракетных комплексов, которые обстреливают Украину, он предоставляет аэродромы для российской авиации, на белорусских полигонах сейчас тренируются около 10 тысяч российских мобилизованных.

Но белорусская армия непосредственного участия в войне не принимает. И это вызывает злость в Кремле. И она усиливается по той причине, что дела в России идут не так, как хочется в Москве.

В России не хватает подготовленной живой силы, личного состава. Ну, а в Беларуси есть по крайней мере несколько подготовленных бригад, которые могут воевать против Украины. И они были бы очень кстати российскому диктатору.

Второй фактор - возможность. Известно, что российские спецслужбы пытались отравить и отравляли много политических противников Путина. Это Скрипали, Навальный. Но мы не знаем, сколько было успешных покушений. Но и из того, что известно, следует, что российские спецслужбы способны и склонны выполнять приказы Путина об отравлении политических противников.

И действительно, довольно странной была смерть Владимира Макея. Он был известен как, разумеется, соратник Лукашенко. Но у него в фашистско-милитаристских кругах в России была репутация чуть ли не главного «агента Запада» в окружении Лукашенко.

Он не был ни агентом, ни сторонником Запада, но Лукашенко использовал своего министра, чтобы поддерживать закрытые контакты с западными элитами.

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