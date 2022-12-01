В Беларусь летит неизвестный российский VIP-борт 17 1.12.2022, 14:00

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Также в Мачулищах приземлился самолет с российскими генералами.

Сегодня на белорусском аэродроме в Мачулищах приземлился «Ту-154М». По информации мониторинговых групп, на которые ссылается unian.net, в Беларусь прилетели российские генералы.

Российские и белорусские СМИ не анонсировали приезда офицеров оккупационных войск.

Также в белорусском воздушном пространстве появился правительственный VIP-борт специального летного отряда Россия (RA-09007).

Борт направляется в сторону Минска, но неизвестно, кто на нем летит.

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