Бои за Бахмутскую крепость: российская техника вязнет в болотах 1.12.2022, 14:31

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Опубликованы новые карты боевых действий.

Погода внесла коррективы в военные действия. Техника увязает в болоте, однако это не мешает врагу бездумно бросать «чмобиков» в лобовые атаки на укрепрайоны ВСУ в Донецкой области, сообщает «Эспрессо».

Донетчина

Создавая этакий «зомби-вал», россияне в некоторых местах достигают успехов, однако они незначительны в соотношении к потерям, которые несет враг.

По-прежнему наиболее жарко на фронте возле Бахмута, ставшего настоящей неприступной крепостью. Еще на прошлой неделе захватчики зашли в Иванград, но до сих пор так и не смогли развить свой успех и захватить Опытное.

К северу от Бахмута оккупанты предпринимают попытки вбить клин между Бахмутом и Соледаром, атакуя по кольцевой в направлении Подгородного, впрочем ни одного продвижения на этой неделе на этом участке не было. В то же время к югу от Бахмута враг все же сумел найти скважину в нашей обороне и занял

Озаряновку. Это стало возможным после того, как Силы Обороны отошли на новые рубежи в районе КПП Майорское, что к северу от Горловки. Следовательно, соседние села Курдюмовку и Клищиевку россияне штурмуют теперь не только с востока, но и с юга.

Несмотря на то, что враг продолжает атаковать по всему периметру Донецкого пригорода, успехов он нигде не достиг. Больше всего россияне сосредоточены на окружении Авдеевки и пробивании скважины в нашей обороне в направлении на Курахово. Поэтому бои ежедневно шли в Марьинке, Красногоровке, Невельском, Первомайском, Водяном и Опытном.

Наступление на Угледар окончательно захлебнулось и перешло в фазу регулярных обстрелов.

Между тем точным выстрелом где-то из-под Бахмута ВСУ уничтожили штаб захватчиков вблизи Кадиевки в 50 км от фронта.

Луганщина

Бои в Луганской области продолжались без продвижения ни одной из сторон. ВСУ продолжали наступать в направлении на Краснореченское, а также через Новоселовское в направлении на Нижнюю Дуванку. Вместе с тем оккупанты пытались оттеснить Силы Обороны от Сватового и безуспешно контратаковали в направлении Стельмаховки.

По сообщению Генштаба, в районе Сватового наши военные поразили военный объект и «вывели из строя» более 50 оккупантов. Еще одно подразделение в Луганской области потеряло до 70% личного состава.

Южный фронт

В этом направлении продолжаются артиллерийские дуэли, в которых ВСУ продолжают уничтожать ключевые сосредоточения врагов вдоль железнодорожного сообщения Волноваха – Мелитополь. Снова ударили по Черниговке и Мелитополю, а также уничтожили базу оккупантов в Пологах. В Старобогдановке наши военные попали в ключевой железнодорожный мост. Особенностью этой недели стал ряд ударов вблизи Энергодара. В то же время россияне начали демонстрировать признаки «жеста доброй воли» из Запорожской АЭС.

Каждый день освобожденный Херсон тяжело обстреливают с другой стороны Днепра, поэтому отвержение врага дальше на восток является приоритетной задачей. На Левобережье Силы Обороны продолжают создавать 10-20-километровую буферную зону, уничтожая все оставшиеся силы врага в пределах досягаемости артиллерии. На этой неделе ВСУ демилитаризовали военные базы и склады в Новой Каховке, Голой Пристани, Новой Збурьевке и Раденске а также уничтожили два вражеских центра управления в Скадовске и Бабьем. HIMARS уже четвертый раз ударили по военной базе в Чаплинке. Враг продолжает перемещать администрацию и коллаборантов из Новой Каховки в Геническ,где они сформировали новый путь поставки через Арбатскую стрелку. В то же время, россияне все еще продолжают прятаться в днепровских плавнях и на островах, сдерживая украинский десант.

Карты созданы на основе информации, полученной от Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а также других открытых и проверенных источников. В то же время карты не максимально точны и лишь условно отражают тенденции в зоне боевых действий.

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