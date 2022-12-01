Марию Колесникову перевели из реанимации в хирургию 1.12.2022, 16:39

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Мария Колесникова

По словам врачей, ей становится лучше.

Политическую заключенную Марию Колесникову, которая недавно перенесла операцию, перевели из реанимационного отделения Больницы скорой медицинской помощи в хирургическое. Об этом сообщил 1 декабря телеграм-канал штаба Виктора Бабарико со ссылкой на отца Марии Александра.

Отец Марии говорит, что, по словам врачей, дочери становится лучше.

«Аппетит нормальный, Маша позавтракала йогуртом и кашей. Ее посещал врач из колонии. Сама Мария Колесникова знает от врачей свой диагноз, а также что и как оперировали. Александру Колесникову диагноз не сообщили», — сообщает штаб.

Напомним, 29 ноября стало известно о госпитализации Марии Колесниковой. По неподтвержденной информации, у нее прободная язва.

Ранее Марию Колесникову осудили на 11 лет общего режима. Отбывать наказание ее направили в ИК-4 Гомеля.

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