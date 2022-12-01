Atlantic Council: Сможет ли Украина продолжить наступление зимой? 1 1.12.2022, 16:48

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ВСУ думают, что делать дальше.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил о выходе российских войск из Херсона. Это было большое и унизительное поражение для Кремля. Однако у обеих армий впереди долгая зима. И изменение погоды усложнит как наступательные, так и оборонные операции в последующие месяцы.

Без сомнения Вооруженные силы Украины в Херсонской области думают о том, что делать дальше. Все указывает на то, что война затянется, несмотря на блестящие успехи украинской армии. Украинским военным стоит взвешенно подойти к искушению воспользоваться импульсом и ослаблением врага, учитывая вызов сохранения тяжело завоеванных достижений на протяжении зимы.

Об этом пишут эксперты по обороне Центра Скоукрофта в Atlantic Council, отмечая, что время не на стороне Киева. Статью Atlantic Council приводит «Зеркало недели. Украина».

Способность Украины поддерживать бои против России зависит от поддержки НАТО и США. Учитывая ассоциацию цены на энергоносители и продукты, призывы остановить войну будут становиться все громче.

Изменение условий

Зимой ВСУ будет тяжело проводить тот тип наступательных операций, который они удачно выполняли до этого времени. Погода станет более жесткой, условия на земле ухудшатся, а приоритеты в поддержке и логистике сместятся. Мобильность, маскировка и разведка в условиях грязи, снега и низких температур будут проблемой.

«Соответственно, мы видим, что запросы ВСУ о предоставлении международной помощи сместились от танков к ПВО, а также материально-техническому обеспечению, такому как генераторы. Проблемы, присущие боевым действиям в холодную погоду, могут повлиять на процесс принятия решений в пользу консолидации достижений вместо дальнейшего продвижения», – пишут эксперты аналитического центра.

Подходы Кремля. Россия пытается укрепить оборонительные позиции на территории, которую она контролирует к востоку от Днепра и вблизи Крыма. Ввиду вызовов с подготовкой и обеспечением недавно мобилизованных солдат, закрепление на более выгодных оборонительных позициях может дать необходимое время для подготовки новых подразделений.

«На самом деле это может быть российской тактикой, нацеленной завести ситуацию в тупик зимой, опираясь на более укрепленные позиции с намерением начать ротацию новых и обеспеченных мобилизованных сил на фронт ближе к весне», - считают эксперты.

Природа уравнивает всех. Тактические реалии операций в условиях холода, скорее всего, окажут влияние на обе стороны. Современные армии рассматривают «подготовку в холодных условиях» как незаменимый набор навыков.

«Недооценка влияния зимы на военные операции часто заканчивается катастрофой. Вооружение выходит из строя. Двигатели заедают или вообще не запускаются. Операции объединенных войск срываются. Очень низкие температуры препятствуют моторным функциям и производительности людей, пытающихся выполнять большое количество военных задач, особенно со временем», – объясняют авторы.

Они объясняют, что успех в поддержке боевых действий напрямую связан со способностью планировать, адаптироваться и предусматривать нужды солдат. Грязь и туман могут сорвать сухопутные операции, сокращая скорость и мобильность. Когда свобода передвижения подразделения подорвана, это может вылиться в утрату связи с логистикой.

Задержки в обеспечении влияют на оперативный темп. Перебои могут оказать большое влияние как на процесс выполнения, так и на результат планов. Пополнение запасов горючего, боеприпасов и необходимого обеспечения становится более трудной задачей в условиях плохой погоды. Потому что системы и платформы доставки уязвимы к воздействию температур, осадков и тумана. Эксперты также объясняют, что обеспечение обычно происходит посредством многочисленных объединенных между собой систем. И выход из строя одной из них может спровоцировать цепную реакцию, сорвав работу других.

Наступление – лучшая оборона? Эксперты Atlantic Council считают, что сейчас главный вопрос для ВСУ состоит в том, сколько еще продолжать наступление ввиду вызовов зимы, а также как разобраться с нагрузкой на силы, поддерживавшие высокий темп операций.

С одной стороны, у ВСУ сейчас наибольшее преимущество с начала российского вторжения в феврале. Украинская армия пользуется высоким уровнем поддержки США и европейских союзников. А достижения во время успешного контрнаступления повышают украинскую решимость. Эти факторы могут убедить Киев попытаться воспользоваться импульсом и перенести бои дальше Херсона и потенциально в Крым. Однако исторически зима всегда играла в пользу того, кто в обороне.

«Попытка отвоевать Крым была бы экспедиционной наступательной операцией, которая создала бы серьезные проблемы с логистикой и поддержкой сил, учитывая крымскую географию», – говорится в статье.

Авторы отмечают, что Крым находится под контролем России с 2014 года. И украинской армии не просто будет проектировать свою силу в этом регионе. Кроме того, такое наступление напрямую охватило бы и акваторию вокруг полуострова.

ВСУ могли бы использовать некоторые свои наступательные возможности для асимметричного подавления российских сил в разных местах вдоль контактной линии, атакуя российские механизмы обеспечения без вступления в широкомасштабные бои на истощение. Россия может попытаться отвести опытных офицеров от линии фронта, чтобы лучше подготовить и вооружить мобилизованных.

«Кампания непредсказуемых и асимметричных атак со стороны ВСУ может оказаться более удобным способом сорвать российскую способность использовать затишье и лучше развернуть мобилизованные силы для наступательных операций в будущем», - пишут эксперты Atlantic Council.

Наиболее консервативным подходом для Украины было укрепить свои позиции на недавно освобожденных территориях и попытаться провести ротации подразделений с фронта. Однако этот подход может дать Кремлю желаемое пространство и время для лучшей подготовки мобилизованных и улучшения позиций перед весной. Авторы также отмечают, что Россия, скорее всего, продолжит обстреливать ракетами украинскую инфраструктуру, пытаясь сломать волю Украины и ее союзников.

Когда Украине следует искать мира?

Украинцам придется сесть за стол переговоров с Россией в какой-то момент, чтобы окончить войну. Эксперты Atlantic Council считают, что Украина, скорее всего, не достигнет всего, чего хочет. Так что достижение компромисса раньше, а не позже, может иметь смысл. Президенту Зеленскому придется рассчитать шансы того, что украинская военная компания и дальше будет превосходить все ожидания, а иностранная помощь – бесперебойно поступать в Украину. Также ему нужно подумать, каковы шансы, что Владимир Путин «мигнет первый». Любому лидеру военных времен очень трудно провести такие оценки. И Зеленский не будет исключением.

Эксперты Atlantic Council признают, что армия Украины превзошла все ожидания. Но освободить весь Донбасс и Крым будет сложнее, потому что Россия там заняла оборонительную позицию. Это дает ей определенные весомые преимущества, включая информационное преимущество, упрощение поддержки войск и планирования. Кроме того, у России в этих регионах есть закрепленные фортификации. В Харивской и Херсонской областях российские фланги были слишком растянуты. Теперь, когда Россия вывела войска из этих регионов и заняла более укрепленные оборонные позиции, она будет иметь много тактических преимуществ. В частности, ее линии связи будут короче, а планы обеспечения не столь сложные.

Авторы также отмечают, что существует серьезная вероятность, что Запад откажет Украине в ресурсах с целью посадить ее за стол переговоров. И эта вероятность будет усиливаться с течением войны. Третьего января начнет свою работу новый Конгресс. Не смотря на попытки принять большой пакет помощи во время переходного периода блокирование бюджетов на 2023 год может привести к замедлению или даже дефициту ресурсов. Несмотря на то, что большинство на Западе поддерживают амбициозные цели Зеленского, на практике они все больше склоняются к поискам способа закончить войну. В конце концов, для Запада важны также расходы на поддержку платежеспособности Украины и ее послевоенное восстановление.

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